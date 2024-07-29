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Beş gündür kayıp emekli madenciyi komandolar arıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde beş gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 74 yaşındaki emekli maden işçisi İsmet Abalı'yı arama çalışmaları sürüyor. Komandolar dere yataklarında arama çalışması yaparken çalışmalara dron ile havadan da destek veriliyor.

İlçeye bağlı Güney Tabaklar köyünde yaşayan emekli maden işçisi 74 yaşındaki İsmet Abalı, beş gün önce evinden ayrıldı. En son mahalle sakinlerince evinin 200 ilerisinde görülen Abalı'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Beş gün boyunca yapılan çalışmalarda komando ekipleri dere yataklarında aramalarını sürdürüyor. Dron ile havadan destek sağlanırken iz takip köpeği de arama çalışmalarına katıldı.

Babasından beş gün boyunca bir haber alamadıklarını ifade eden oğlu Durmuş Abalı, "Babam 24 Temmuz Çarşamba günü, evin 200 metre uzaklığında araba yolu üzerinde kayboldu. Yolda 2-3 saat dolaştığı, görgü tanıkları tarafından bildirildi. Bugün itibariyle 5 gün oluyor. Arama çalışmaları yapılıyor. Herhangi bir sonuca ulaşamadık. Biz de kendisine herhangi bir zarar verilmiştir ya da bir arabaya bindirilmiştir başka bir yere bırakılmıştır diye aklımıza geliyor. duyanlar görenler varsa bize yardım etmelerini rica ediyoruz. Daha önce kaybolma, gidip de gelmeme durumu olmamıştı. Hafiften psikolojik takıntısı vardı. Birkaç konuyu kafasına takardı. Arama çalışmaları yapılıyor. Herhangi bir sonuca ulaşamadık. Biz de kendisine herhangi bir zarar verilmiştir ya da bir arabaya bindirilmiştir başka bir yere bırakılmıştır diye aklımıza geliyor. duyanlar görenler varsa bize yardım etmelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

İki çocuk üç torun sahibi olan İsmet Abalı'yı arama çalışmaları devam ediyor.