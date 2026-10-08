Beşiktaş Akatlar'da yolda çökme meydana geldi, trafik tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Akatlar'da yolda çökme meydana geldi, trafik tek şeritten sağlanıyor

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Beşiktaş Akatlar\'da yolda çökme meydana geldi, trafik tek şeritten sağlanıyor
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Beşiktaş Akatlar'da Selçuklular Sokak'ta saat 16.30 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Trafik tek şeritten sağlanırken çevrede yoğunluk oluştu; taksi durağı sorumlusu aynı yola daha önce ve bu sabah yama yapıldığını söyledi.

Beşiktaş'ta yolda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede trafik akışında aksamalar yaşandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Selçuklular Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda çökme olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye belediye zabıta ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Ekipler çökmenin meydana geldiği bölgeye dubalarla şerit çekerken, trafik tek şeritten sağlandı. Yolun her iki istikametinde de yer yer trafik yoğunluğu ve aksamalar oluştu.

"Aynı yola daha önce de yama yapıldı"

Yol üzerinde bulunan taksi durağının sorumlusu Hamdi Örenç, "Ses olarak herhangi bir şey duymadık. Okul servisi geçiyordu. Biz içeride oturuyorduk, sonra baktık yol bir anda çöktü. Hemen duba bulduk ve yolu kapattık. Sonra polisi aradık. Arkadaşlar gelip ilgilendiler. Bir ay önce biz yine kendilerini aradık, aynı yola daha önce de yama yapıldı. Bu sabah bir kez daha yama yapıldı ama yol yine çöktü. Yol üzerinden sık sık kamyonlar geçiyor. Büyük ihtimal yol o yüzden çöktü. Herhangi birinin başına büyük bela da gelebilirdi" dedi.

Yoldaki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
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