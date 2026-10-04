Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 5 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 5 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı.

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Beşiktaş Barbaros Bulvarı\'nda 5 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı.
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Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda akşam saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bir polis memurunun yola dökülen yağın üzerine toprak dökmesi olası yeni bir kazayı önledi.

İstanbul Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyreden 34 NMT 197 plakalı cip, U dönüşü yapmak üzere sol çıkışa yavaşlayarak yaklaştığı esnada arkadan gelen 4 araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçlardan birinden yola yağ döküldüğünü fark eden bir polis memuru ise, kaldırımdan aldığı toprağı yağın üzerine döktü. Bu sayede araçların kayması sonucu oluşabilecek yeni bir kazanın önüne geçilirken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıBeşiktaşİstanbul3. SayfaOtomobilGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 5 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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