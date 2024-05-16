Beşiktaş Belediyesi'ne yangın soruşturması izni - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi'ne yangın soruşturması izni

Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları dahil olmak üzere 14 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

16.05.2024 20:45
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29 kişinin öldüğü yangına ilişkin Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma izni

İSTANBUL - Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, İstanbul Valiliği'nce aralarında Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu kişiler hakkında soruşturma izni verildiği öğrenildi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Valiliği, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 14 kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Belediye tarafından ruhsat verilmeden önce veya verildikten sonra işyerinde herhangi bir kontrol veya denetim yapılmadığı vurgulandı. İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen kararda, söz konusu iş yerine 2006'da Beşiktaş Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği, aynı işyeri için itfaiye raporu alınmadan 2011'de yine ruhsat düzenlendiği, 2018'de ise işyerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethanelerle uzaklığı ile genel asayiş ve güvenlik açılarından tetkikinin yapılmasına rağmen 2006'da alınan Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayenehane Raporunun yenilenmediği, sonuç olarak yetkili idare tarafından ruhsat verilmeden önce veya verildikten sonra işyerinde herhangi bir kontrol veya denetim yapılmadığı iddialarına yer verildi.

Denetlendiğine ilişkin yazılı bir belgeye rastlanmadığı kaydedildi

Verilen kararda, iş yerine ait ruhsat dosyasının incelenmesinden 2007 yılından bu yana farklı şirketler adına içkili lokanta ve diskotek faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatları düzenlenmesine rağmen Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ruhsatlar verilmeden önce veya verildikten sonra denetlendiğine ilişkin yazılı bir belgeye rastlanmadığı kaydedildi. Kararda, "Söz konusu iş yeri açma veya çalışma ruhsatları Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nde görevli personel ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Başkan Yardımcıları tarafından imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe aykırı olarak düzenlenen Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Raporunda imzası bulunanların, ayrıca eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı 4 kişinin de arasında bulunduğu 14 kişi hakkında soruşturma izni verilmesi belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Belediyesi'ne yangın soruşturması izni - Son Dakika

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