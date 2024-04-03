Beşiktaş Gayrettepe'deki yangından etkilenen apartmanın yöneticisi: 'Gürültü için şikayet ettik, hiç çözüm alamadık'

29 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenen apartmanın yöneticisi konuştu
-Apartmanın yöneticisi:
"Biz her türlü başvuruda bulunduk, gürültü için şikayet ettik, hiç çözüm alamadık"
İSTANBUL - Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şeker konuştu. Yangın sırasında evde olmadığını ve evinin de yangından etkilendiği söyleyen Şeker, "Biz her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık" dedi.
Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin 9 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor. Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şeker konuştu. Şeker, yangın sırasında evde olmadığını belirterek; gürültü konusunda şikayette bulunduklarını ancak çözüm alamadıklarını söyledi.
"Gürültü için şikayet ettik, hiç çözüm alamadık"
Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi olan ve 3. katta oturan Şule Şeker, "Dün apartmanımızın eksi 3'üncü katındaki gece kulübünde elim bir kaza oldu. Apartmanımızdan ayrı ruhsatlandırılmış bir alan. Apartmanımızın onunla ilgili herhangi bir şekilde yaptırımı yok yapıldığı günden beri. Burası sinema salonu diye yapılmış bir yer. Uzun yıllar televizyon stüdyosu olarak kullanıldıktan sonra gece kulübü olarak işletildi. O tarihten itibaren apartman yönetimi istemedik. Gerekli başvurularda bulunduk ama yapıldı yani. Başvuruda bulunduk ama ruhsat ayrı bir şey. Bütün alan için 5 tane ayrı yer görünüyor. Apartman, gece kulübü, garaj, pasaj ve önündeki han. Birbirinin içine girmiş şekildeler. Kolon kesimi yok. Çünkü burası sinema salonu olarak yapıldı. Apartmanın üçte birlik kısmında kulüp var. 30 yıldır burada yaşıyorum. Biz her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık. Ben 3. katta oturuyordum. Burada değildim. Apartman görevlilerimizin hemen doğal gazı kesmişler. Elektriği kestiler. Hemen tahliye edilmişler. Bizim içeride tadilat olduğundan haberimiz vardı. Olmaması imkansız çivi çaksanız duyuluyor" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş Gayrettepe'deki yangından etkilenen apartmanın yöneticisi: 'Gürültü için şikayet ettik, hiç çözüm alamadık' - Son Dakika
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı ve olayda can kaybı veya yaralanma olmadı. Evde ise maddi hasar meydana geldi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da Ayşenur Böcü'nün silahla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu sanıklar Ali E. ve Elif E.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Ali E., suçlamaları reddederek Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde seçim sonrası seçilen yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turist ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ş.A'nın durumundan şüphelenen ekipler, dün Sultanahmet tramvay durağı civarında gözaltına aldı. Şüphelinin 32 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.
Pendik Emirli Köyü mevkii Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan kiralık araç, aniden alev aldı. Araç sürücüsü hemen kendini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, V.K ve H.K isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 18 adet sikke, 24 adet obje, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir adam ile kadın arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle sokak ortasında kasklı, tekmeli ve saç yolmalı bir kavga yaşandı. Kadının motosiklet üzerindeki adama saldırmasıyla başlayan kavga, kameralara yansıdı. Askeri personel ve duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki yük taşıyıcı lowbede çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın sürücü hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar deprem nedeniyle tedbir amaçlı olarak binalardan dışarı çıktı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
Eskişehir Valiliği, çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılması konusunda yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde paylaştı. Mart ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 16 çocuk tespit edildi ve İl Çocuk Kabul Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, çocukların ailelerine sosyal ve ekonomik destek sağlandı. Çocuk Koruma Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde tedbirler alınırken, dilencilik yapan ailelere idari para cezası kesildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Sağlık taraması, kültürel ve sportif faaliyetler gibi destek programları da uygulandı. Valilik, vatandaşlara duyarlılık ve destekleri için teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?