Beşiktaş\'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye tutuklama talebi

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ve 9 kişiye tutuklama talep edilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı ve 9 şüphelinin gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri aktarıldı.
Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u Savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. 2 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldığı belirtildi.
İlgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma
Öte yandan, söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanılma aşamasında olunduğu ve ilgili kamu görevlileri veya belediye görevlileri hakkında ise Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı da öğrenildi.
Yangın faciasının detayları ortaya çıktı
Söz konusu yangın faciasına ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, yangın sonrasında olay yeri inceleme ekipleri, İstanbul itfaiyesinin uzman ekipleri, adliyenin 3 kişilik iş güvenliği ve yangın uzmanı bilirkişi heyeti ve 2 Cumhuriyet Savcısı ile inceleme ve keşif yapıldığı aktarıldı.
Gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları belirtildi
Sevk yazısında, olay yerinde gerekli örneklerin alınarak usulüne uygun olup olmadıklarının tespiti için ilgili kurumlara gönderildiği, daha sonra alınan bilirkişi ön raporuna göre de 9 şüphelinin gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları kaydedildi.
Şüphelilerden Mehmet Memduh C. ile Fatma D.'nin gece kulübünün sahibi olan şirketin yüzde 50 ortağı oldukları, İsmet Ş.'nin şirkette mesul müdür olduğu, Şahzade Ş.'nin 2018'de şirketinin iflas etmesi sonucu yeni kurduğu ve gece kulübünün sahibi olan şirketin ortakları olarak Mehmet Memduh C. ile Fatma D.'yi şirkete ortak olarak atadığı ve şirketin tüm mali işleriyle organizasyon, tamirat ve tadilat işlerini yürüttüğü aktarıldı.
Tadilat işine ortak girmişler
Yazıda, şüphelilerden Çağatay A.'nın gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen mobilya işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E.'nin tadilatta çalışan ve ölen demir işçilerinin patronu olduğu ve bu iki şüphelinin ortak olarak bu tadilat işine girdikleri belirtildi. Şüphelilerden İbrahim B.'nin kulübün tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğu, Dursun Ç. ile Sibel Ç.'nin kulüpte bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahipleri olduğu kaydedildi.
Yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı belirtildi
Sevk yazısında, 9 şüphelinin kusurlu oldukları, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri, bu nedenle birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları, ön bilirkişi raporuna göre kusurlu olduklarının tespit edildiği aktarıldı. Öte yandan, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, gerekli yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı ve yangın söndürme tüplerinin de bir kısmının çalışmadığı belirtildi.
Şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği kaydedildi
Yazıda ayrıca, olayda 29 kişinin ölmüş olduğu, bu durumun toplumda infial meydana getirdiği, şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerinin tamamının henüz toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kaldıklarında delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu da aktarıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.K. isimli bir şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İ.K. hakkında yürütülen adli tahkikat devam ediyor.
Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Bir vatandaşın içerideki kedisini de unutmadan dışarı çıkardığı görüldü. Yangın, yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs cezaevine teslim edildi.
Kate Middleton'un annesi Carole Middleton'un, kızını ailenin maddi sıkıntılarından korumak için elinden geleni yaptığı bildiriliyor. The Times, Carole ve kocası Michael Middleton'un 300.000 dolardan fazla borcu var. Mali sıkıntı, Galler Prensesi'nin şu anda bir dizi önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından ortaya çıktı.
Gaziantep'te yaşanan tehlikeli yolculuk, bir hafif ticari aracın üstüne dikkatsizce yüklenmiş çekyatlarla gerçekleşti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araç sürücüsünün görüş açısının kapalı olması, potansiyel kazalara davetiye çıkarıyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, B.Ö. isimli şahsın adresinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken B.Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği asayiş ve trafik uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli ile üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 93 araç sürücüsüne toplam 388 bin 125 lira idari para cezası kesildi ve 21 araç trafikten menedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'in kendisine yönelik fiziksel tacizlerinin, 2016'da boşanma davası açtıkları uçak olayından çok önce başladığını belirtti. Jolie, Pitt'in çocuklarına da fiziksel istismarda bulunduğunu ve bu durumun ilk kez 2016'daki uçak yolculuğunda gerçekleştiğini ifade etti. Jolie'nin iddialarına göre, Pitt, kişisel istismarını örtbas etmek için Jolie'nin taciz hakkında konuşmasını engellemeye çalıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?