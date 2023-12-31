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Beşiktaş'ta Kadına Şiddet: Otomobil Sürücüsü Yanındaki Kadına Saldırdı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kadına Şiddet: Otomobil Sürücüsü Yanındaki Kadına Saldırdı

Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Maslak'ta yaşandı. Trafikte seyir halindeki 34 CRT 862 plakalı aracın erkek sürücüsü yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Yumrukların ve tokatların hedefi olan talihsiz kadının korku dolu anları bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, olayı kaydeden araç sürücüsünün polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı. Öte yandan, saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü. - İSTANBUL

Beşiktaş\'ta Kadına Şiddet: Otomobil Sürücüsü Yanındaki Kadına Saldırdı
31.12.2023 - 09:32,
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Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maslak'ta yaşandı. Trafikte seyir halindeki 34 CRT 862 plakalı aracın erkek sürücüsü yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Yumrukların ve tokatların hedefi olan talihsiz kadının korku dolu anları bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, olayı kaydeden araç sürücüsünün polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı. Öte yandan, saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Beşiktaş, Maslak, Güvenlik, Şiddet, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Kadına Şiddet: Otomobil Sürücüsü Yanındaki Kadına Saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Kadına Şiddet: Otomobil Sürücüsü Yanındaki Kadına Saldırdı - Son Dakika
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