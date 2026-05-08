Beşiktaş'ta Pala ile Çıkan Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Pala ile Çıkan Kavga

08.05.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta kavgada palayla kovalayan şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş'ta çıkan kavgada husumetlisini palayla kovalayan ve polisin müdahalesiyle ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin taburcu edilmesinin ardından gerekli tahkikat işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Meydanı Vapur İskelesi önünde meydana gelen 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Kasten Yaralama' olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda; daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirlenen F.D. (23) ile G.U. (32) isimli şahısların söz konusu iskele önünde karşılaşmaları üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü tespit edilmiştir. Kavga sırasında F.D. isimli şüphelinin, pala olarak tabir edilen kesici aletle diğer şahsı kovalamaya başladığı belirlenmiştir. Olay sırasında bölgede görev yapan polis ekiplerince taraflara müdahale edilmiş, şüphelinin görevli polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine şahsın etkisiz hale getirilmesi amacıyla kontrollü şekilde ateş açılmıştır. Şüpheli, sol ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilmiş ve yakalanmıştır. Müdahale esnasında seken çekirdekler nedeniyle olay yerinden geçmekte olan üç vatandaş hafif şekilde yaralanmış, yaralı şahıslar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan şüpheli şahıs hakkında, taburcu edilmesinin ardından gerekli tahkikat işlemleri başlatılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta Pala ile Çıkan Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 00:17:47. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Pala ile Çıkan Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.