Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Çorum'da Trafik Denetimlerinde 120 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir ayda 120 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 24 bin 632 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere 8 milyon 672 bin 063 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı.