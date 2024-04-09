Beşiktaş'taki kazadan 22 gün sonra yaşam savaşını kaybeden genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan alındı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, 22 gün sonra yaşam savaşını kaybeden genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde geçtiğimiz 18 Mart Pazartesi günü saat 02.10 sıralarında yaşanan kazada, Kuruçeşme'de garson olarak çalıştığı ünlü bir restorandan çıkan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, 34 GDU 632 plakalı motosikletine binerek yola koyulmuştu. Genç kız Dolmabahçe istikametine seyrettiği esnada 17 ST 964 plakalı hafif ticari araca yandan çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Hacıoğlu, hastaneye kaldırılmıştı. 22 gün hastanede yaşam mücadelesi veren genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ailesi tarafından teslim alınan kızın cenazesi yarın Esenler Atışalanı Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
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