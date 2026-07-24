Beşiri\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'ın Beşiri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri'ye bağlı Ayrancı köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.