Göksu Çayı'nda kaybolan genç ikinci gününde de aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göksu Çayı'nda kaybolan genç ikinci gününde de aranıyor

Göksu Çayı\'nda kaybolan genç ikinci gününde de aranıyor
13.06.2026 16:02  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için Göksu Çayı'na giren 20 yaşındaki İsa Özkul, akıntıya kapılarak kayboldu. Üç arkadaşı kurtarılırken, İsa Özkul için ikinci gününde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 20 yaşındaki İsa Özkul'u bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Kızılin Köprüsü mevkiindeki Göksu Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Vakıf A. (17), Hasan G. (20), Ali Y. (19) ve İsa Özkul (20) serinlemek amacıyla suya girdikten sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin su içerisinde çırpındığını gören vatandaşlar yardıma koşarak Hasan G., Ali Y. ve Vakıf A'yı kurtarmış İsa Özkul ise gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan gençlere olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilmişti.

Göksu Çayı'nda kaybolan genç ikinci gününde de aranıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri İsa Özkul'un bulunması için çalışma başlatmıştı. İsa Özkul'un bulunması için gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmaları olayın ikinci gününde de sabahın erken saatlerinde başladı. Yapılan arama çalışmalarına Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri de destek verdi. İsa Özkul'un bulunması için ekipler seferber olurken Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Belediye Başkanı Reşit Alkan'da olay yerine gelerek İsa Özkul'un ailesiyle bekledi. Ekiplerden bilgiler alan Kaymakam Aslan ve Başkan Alkan, ailelere de sabır diledi.

"Devletimizin bütün imkanlarıyla arama tarama çalışmalarına devam edeceğiz"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, "Dört tane gencimizin suya kapıldığı ihbarını aldık. Üç tane gencimizi kendi imkanlarımızla vatandaşlarımızın ve jandarma teşkilatımızın imkanlarıyla sudan çıkarttık. Ancak bir tane gencimiz maalesef suya kapıldı. Dün saat 7 sularında çalışmalarımız sualtı arama kurtarma çalışmalarımız başladı. Emniyet teşkilatımıza bağlı sualtı arama kurtarma ekibimiz dalgıçlarımız dün akşam saat 23: 30'lara kadar çalışmalarına devam ettiler. Ancak maalesef bulamadık. Bu sabah itibariyle de hem emniyet teşkilatımıza bağlı sualtı arama timimiz hem de jandarmamıza bağlı jandarma sualtı arama kurtarma timimiz çalışmalarına başladı. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Maalesef henüz gencimizin bedenine ulaşamadık. Ayrıca sabah 04.30'larında da dronlarla, insansız hava araçlarıyla arama çalışmaları yapıldı. Şartlar elverdiği ölçüde hem karadan, hem havadan, hem de sudan devletimizin bütün imkanlarıyla arama tarama çalışmalarına devam edeceğiz. En kısa zamanda gencimize ulaşmayı umut ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adıyaman, Güvenlik, Besni, Göksu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göksu Çayı'nda kaybolan genç ikinci gününde de aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice’nin ailesi tazminat kazandı ölünce de borçlu çıktı Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Fransız siyasetinde “Prenses“ krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu Fransız siyasetinde "Prenses" krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu
Selçuk İnan Fenerbahçe’nin genç yıldızını istiyor Selçuk İnan Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor
7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım 7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı kabul etti

15:57
AP’nin “yaptırım“ iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic kimdir
AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic kimdir?
15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:41
Bakan Gürlek’ten Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 16:08:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Göksu Çayı'nda kaybolan genç ikinci gününde de aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.