Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kasten öldürme suçundan aranana şahıs yakalandı.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki A.M., isimli şahıs, yakalandı.
Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Besni'de Kasten Öldürme Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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