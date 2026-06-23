Besni'de Korkutan Anız Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Besni'de Korkutan Anız Yangını

Besni\'de Korkutan Anız Yangını
23.06.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besni'de 200 dönümlük alanda çıkan anız yangını, ekili alana sıçradı. Yangın kontrol altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kutluca (Fal) Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. İddiaya göre, 200 dönümlük alanda meydana gelen anız yangını daha sonra ekili alana da sıçradı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden köylüler bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan ise traktöre bağladıkları pulluklarla tarlayı sürerek alevlerin önüne geçmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 200 dönümlük anız, 100 dönümlük ekili alanın küle döndüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Besni'de Korkutan Anız Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
İşyerinin tuvaletinde ölü bulundu İşyerinin tuvaletinde ölü bulundu
’İntihar etti’ denilen Türkan’ın ölümündeki gizem 3 yıl sonra çözüldü 'İntihar etti' denilen Türkan'ın ölümündeki gizem 3 yıl sonra çözüldü
Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

18:30
Sergen Yalçın, ’’Ne olur beni çıkar’’ diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
17:29
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 18:47:24. #7.12#
SON DAKİKA: Besni'de Korkutan Anız Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.