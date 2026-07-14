Besni\'de motosiklet yangını korkuttu neden oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan motosiklet yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde F.D.'ye ait 02 DB 957 plakalı motosiklette, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, motosiklette çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında motosiklette maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN