Besni'de motosiklet yangını korkuttu neden oldu - Son Dakika
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Besni'de motosiklet yangını korkuttu neden oldu

Besni\'de motosiklet yangını korkuttu neden oldu
14.07.2026 11:58  Güncelleme: 12:00
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında motosiklette maddi hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan motosiklet yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde F.D.'ye ait 02 DB 957 plakalı motosiklette, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, motosiklette çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında motosiklette maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Adıyaman, Olaylar, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Besni'de motosiklet yangını korkuttu neden oldu - Son Dakika

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