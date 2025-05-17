Besni\'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Üçgöz Köyü ile Kutluca Köyü arasındaki yolda seyir halinde olan, M.E. sevk ve idaresindeki 33 AIZ 871 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü M.E. ve araçta bulunan S.E.Ç. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN