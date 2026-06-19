Besni\'de Trafik Denetimi: 86 Bin TL Ceza Kesildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleştirilen rutin asayiş ve trafik uygulamasında iki araç trafikten men edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 86 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamaya 6 personel ve 3 ekip aracı katıldı. Uygulama kapsamında araçlar ve sürücüler üzerinde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilirken, mevzuata aykırı durumları bulunan iki otomobil trafikten men edildi. Bu ihlaller sonucunda sürücülere ve araç sahiplerine toplam 86 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN