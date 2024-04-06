Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Besni\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2.27 gram metamfetamin ve 0.84 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.

06.04.2024 12:21
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 kişi uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada uyuşturucu bulunduran ve satışını yapan kişilere operasyon düzenlendi. Ekipler, M.G., A.E., C.O. ve H.G. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslarda 2.27 gram metamfetamin maddesi, 0,84 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili işlemler sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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