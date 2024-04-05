Beton elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beton elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın yoldan çıkarak hızla direğe çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.04.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
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1 Kişinin öldüğü feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı

Hızla gelip beton elektrik direğine çarptı

ADIYAMAN - Adıyaman'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 2 Nisan Salı günü Rıfat Cömert idaresindeki 02 AZ 320 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Tekpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpmış ve kazada ağır yaralanan sürücüsü Rıfat Cömert sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Rıfat Cömert'in yaşadığı feci trafik kazasının kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazadan 3 gün sonra ortaya çıkan feci trafik kazasının güvenlik kamera kayıtlarında karayolunda ilerleyen Rıfat Cömert'in aracı, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan taşların üzerinden geçince havalanıp beton elektrik direğine hızla çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beton elektrik direğine çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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