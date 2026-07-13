Beton Mikseri Ev Çatısına Düştü!

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri bir evin çatısına düştü. Evde kimsenin bulunmaması muhetmel bir faciayı önledi.

Kaza, öğle saatlerinde Güney Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa yukarı çıkmaya çalışan resmi plakalı 67 DC 307 beton mikseri, henüz belirlenemeyen nedenle geri kaymaya başladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yol kenarındaki bir evin çatısına düşerek durabildi.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede evde kaza sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Şans eseri yaralanan olmazken, evde ve beton mikserinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK