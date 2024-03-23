Bursa\'da Beton Mikseri Yolda Beton Dökerek İlerledi

Bursa'da bir beton mikseri, yola beton dökerek ilerledi. Mikser sürücüsünün umursamaz tavırları kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan beton mikseri, arkasına beton dökerek ilerledi. Çevreyi kirleten umursamaz şoför, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BURSA
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kocaeli'de gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon TL değerinde kaçak oto parçası ele geçirdi. Ayrıca, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yılın ilk çeyreğinde yakalanan kaçak altın değerinin 700 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir demir fabrikasında 245 vatandaş 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında eğitim faaliyetine katıldı. Vatandaşlar, 'Narkotik Vaka Analiz Sistemi' (Narvas) ve 'Uyuma' uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Güçlü bir toplum için uyuşturucu ile mücadele de etkin bir rolde bulunmanın önemi vurgulandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 2019 yılında kasten adam öldürme suçundan aranan 74 yaşındaki şüpheli, Manisa'da gizlendiği evde jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, sahte kimlik kullanarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.
Adana'da Seyhan polisi, kullanımı yasak olan AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği bulunduran bir kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda tüfekle birlikte yakalanan şahıs, 'Bana ait değil oğlumun' diyerek kendisini savundu. Ev sahibi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Vatandaşın soluğu Antakya İtfaiye İstasyonu'nda almasıyla ekipler yüzüğü başarılı bir şekilde çıkardı. Yüzüğün parmağından çıkarılmasıyla rahat nefes alan vatandaş, teşekkürlerini dile getirdi.
Tekirdağ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında kasten adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen 105 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet tarafından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 64'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında etkilenen 4 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 2,47 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Hatay'ın Defne İlçesi'ne bağlı Harbiye Mahallesi'nde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve benzeri olumsuz durumlar için dikkatli davranmaları konusunda broşürlü çalışma yaparak uyardı. İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk bölgesinde, kadın destek uygulaması, mal varlığına karşı işlenen suçlar, telefon dolandırıcılığı konularıyla ilgili broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Ekipler, işlek noktalarda broşür dağıtarak vatandaşları bilinçlendirdi ve şüpheli gördükleri kişilere 112 Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.
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