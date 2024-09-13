Beton Parçası Düşen Anne ve Kızı Yaralandı

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Kafasına beton sıvası düşen kadın ve kızı ölümden döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen akılalmaz kazada, beş katlı bir apartmanın beşinci katından düşen beton parçaları cadde üzerinde yürüyen anne ve kızın üzerine düştü. Bu üzücü olayda anne A.D. ve kızı H.D yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana gelen beş katlı apartmanın beşinci katından düşen beton parçaları caddede yürüyen anne A.D'nin başına kızı H.D'nin ise ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan A.D'yi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, A.D'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.D ve H.D ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayın ardından polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.