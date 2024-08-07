Beyaz Et Firmalarına 5.8 Milyon TL Cezası Kesildi - Son Dakika
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Beyaz Et Firmalarına 5.8 Milyon TL Cezası Kesildi

Beyaz Et Firmalarına 5.8 Milyon TL Cezası Kesildi

Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarının Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları zehirli atıklar sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından toplam 5.8 milyon TL para cezası kesildi.

07.08.2024 16:07
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Beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarının kesimhane bölümünden Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları zehirli atıklar sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından firmalara toplam 5 milyon 800 bin TL para cezası kesildi.

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarından çıkamadı. Zehirli atıklarını, kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları anlarının görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yapılan denetimlerde Akpiliç firmasının dereye boşalttığı zehirli atıklar görüntülendi. Adeta derenin rengini değiştiren zehirli atık sebebiyle Akpiliç firmasına 1 milyon 160 bin TL ceza kesildi.

Ne dereyi kirletmekten bıktılar ne de ceza yemekten

Geçtiğimiz haftalarda 5 milyon TL'ye yakın ceza kesilen Erpiliç ve Beypiliç firmalarına bir ceza daha kesildi. Beypiliç firmasının Büyüksu Deresi'ne bypass ettiği sudan çıkan numuneler testten geçemedi ve firmaya 1 milyon 160 bin TL daha cezai işlem uygulandı.

Erpiliç'e 3 katı ceza

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen ekipler tarafından gece-gündüz denetimler yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde Erpiliç firması uyarılara rağmen dereye kirli atıklarını bypass ederken yakalandı. Ekipler tarafından firmaya normal kesilen cezanın 3 katı para cezası kesildi. 3 milyon 480 bin TL ceza yiyen firma dereyi kirletmeye devam ediyor.

Bolu Valiliği tarafından firmalar hakkında "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - BOLU

Kaynak: İHA

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