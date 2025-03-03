Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

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Gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Köseler, "Bu soruşturmanın ne yazık ki hukuki dayanağının olmadığını değerlendiriyorum. Maddi gerçek ortaya çıkacak ve benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir" dedi.

"İhaleye fesat karıştırma" ile "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Köseler, "Bu soruşturmanın ne yazık ki hukuki dayanağının olmadığını değerlendiriyorum. Maddi gerçek ortaya çıkacak ve benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir" ifadelerini kullandı.

"Makam aracı haricinde kullanımımda olan menkul veya gayrimenkul mal varlığım yoktur"

Emniyette ifadesi alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, " Beykoz Belediyesi'nin bana Belediye Başkanı olmam hasebi ile tahsis ettiği makam aracı haricinde kullanımımda olan menkul veya gayrimenkul mal varlığım yoktur. 2 firmam var. Hali hazırda bu firmalar Belediye Başkanı olmam nedeniyle faal değildir. Bana gösterdiğiniz 16 firmayı ve sahiplerini tanımıyorum. Şayet Beykoz Belediyesi ile herhangi bir iş ilişkisinde bulundularsa da bir belediye başkanı olarak firma isim ve sahiplerini bilmem mümkün değildir. Çünkü gerek ihale gerekse doğrudan teminlere pek çok firma katılım sağlamaktadır. Tarafıma okunan ve rahatlıkla inceleyebildiğim bu 16 firmadan kendi meslek hayatımda ticari faaliyetimin olduğu hiçbir firma yoktur. Firma isimleri bende herhangi bir şey çağrıştırmamıştır. Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterliliği olan her firma girebilir" dedi.

"Bu kadar detay hususları birden sorulması ile hatırlamam mümkün değildir"

İhalelerin sorulmasına karşı cevap veren Köseler, "Beykoz Belediye Başkanı olarak 31 müdürlük ve 2 bin 300 çalışanından oluşan bir yapının yöneticisiyim. Bu kadar detay hususları birden sorulması ile hatırlamam mümkün değildir. Bununla ilgili gerekli veriler ancak ilgili müdürün bilgisi dahilinde bulunmaktadır. Projenin yapım sürecindeki bu gibi ayrıntılar müdürlerin bilgi ve kontrolündedir. Bu müdürlerin var oluş sebebi de budur. Sorumluluklarında ki ihaleleri yapma ve iptal etme yetkileri kendilerindedir. Doğrudan temin alımları da yine ilgili müdürün görev tanımı içerisinde yer almaktadır" şeklinde konuştu.

"Küsuratlar bir şeyin bedeli olarak gönderildiğini ispat eder"

Alaattin Köseler'e, Veli Gümüş'e para transferinin sorulması üzerine, "Veli Gümüş benim Özel Kalem Müdürlüğü görevimi yürütmektedir. Zaman zaman şahsi harcamaların için kendisine para gönderirim. Gönderilen tutara bakıldığında küsuratlar bir şeyin bedeli olarak gönderildiğini ispat eder. Gerek olduğu takti de bunların belgeleri de tarafımdan sunulabilir" ifadelerini kullandı.

"Benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir"

Köseler, "Tarafıma isnat edilen edilen suçlamaları derin bir üzüntüyle karşılıyorum. Bir belediye başkanı olarak sorumluluğumda olmayan hususlar ile ilgili tarafıma suçlamalar yöneltilmiştir. Halbuki sorulan soruların muhataplarının ilgili müdürler olduğu açıktır. Bu soruşturmanın ne yazık ki hukuki dayanağının olmadığını değerlendiriyorum. Maddi gerçek ortaya çıkacak ve benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir" dedi. - İSTANBUL