Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Köseler, ifadesinde suçlamaların hukuki dayanağının olmadığını savundu ve maddi gerçeklerin ortaya çıkacağını belirtti.

03.03.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Köseler, "Bu soruşturmanın ne yazık ki hukuki dayanağının olmadığını değerlendiriyorum. Maddi gerçek ortaya çıkacak ve benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir" dedi.

"İhaleye fesat karıştırma" ile "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Köseler, "Bu soruşturmanın ne yazık ki hukuki dayanağının olmadığını değerlendiriyorum. Maddi gerçek ortaya çıkacak ve benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir" ifadelerini kullandı.

"Makam aracı haricinde kullanımımda olan menkul veya gayrimenkul mal varlığım yoktur"

Emniyette ifadesi alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, " Beykoz Belediyesi'nin bana Belediye Başkanı olmam hasebi ile tahsis ettiği makam aracı haricinde kullanımımda olan menkul veya gayrimenkul mal varlığım yoktur. 2 firmam var. Hali hazırda bu firmalar Belediye Başkanı olmam nedeniyle faal değildir. Bana gösterdiğiniz 16 firmayı ve sahiplerini tanımıyorum. Şayet Beykoz Belediyesi ile herhangi bir iş ilişkisinde bulundularsa da bir belediye başkanı olarak firma isim ve sahiplerini bilmem mümkün değildir. Çünkü gerek ihale gerekse doğrudan teminlere pek çok firma katılım sağlamaktadır. Tarafıma okunan ve rahatlıkla inceleyebildiğim bu 16 firmadan kendi meslek hayatımda ticari faaliyetimin olduğu hiçbir firma yoktur. Firma isimleri bende herhangi bir şey çağrıştırmamıştır. Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterliliği olan her firma girebilir" dedi.

"Bu kadar detay hususları birden sorulması ile hatırlamam mümkün değildir"

İhalelerin sorulmasına karşı cevap veren Köseler, "Beykoz Belediye Başkanı olarak 31 müdürlük ve 2 bin 300 çalışanından oluşan bir yapının yöneticisiyim. Bu kadar detay hususları birden sorulması ile hatırlamam mümkün değildir. Bununla ilgili gerekli veriler ancak ilgili müdürün bilgisi dahilinde bulunmaktadır. Projenin yapım sürecindeki bu gibi ayrıntılar müdürlerin bilgi ve kontrolündedir. Bu müdürlerin var oluş sebebi de budur. Sorumluluklarında ki ihaleleri yapma ve iptal etme yetkileri kendilerindedir. Doğrudan temin alımları da yine ilgili müdürün görev tanımı içerisinde yer almaktadır" şeklinde konuştu.

"Küsuratlar bir şeyin bedeli olarak gönderildiğini ispat eder"

Alaattin Köseler'e, Veli Gümüş'e para transferinin sorulması üzerine, "Veli Gümüş benim Özel Kalem Müdürlüğü görevimi yürütmektedir. Zaman zaman şahsi harcamaların için kendisine para gönderirim. Gönderilen tutara bakıldığında küsuratlar bir şeyin bedeli olarak gönderildiğini ispat eder. Gerek olduğu takti de bunların belgeleri de tarafımdan sunulabilir" ifadelerini kullandı.

"Benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir"

Köseler, "Tarafıma isnat edilen edilen suçlamaları derin bir üzüntüyle karşılıyorum. Bir belediye başkanı olarak sorumluluğumda olmayan hususlar ile ilgili tarafıma suçlamalar yöneltilmiştir. Halbuki sorulan soruların muhataplarının ilgili müdürler olduğu açıktır. Bu soruşturmanın ne yazık ki hukuki dayanağının olmadığını değerlendiriyorum. Maddi gerçek ortaya çıkacak ve benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alaattin Köseler, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:51:09. #7.13#
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.