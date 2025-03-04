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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

İSTANBUL - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 21 kişinin içinde bulunduğu ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, sanıklar hakim karşısına çıktı. Çıkarıldıkları mahkemede Beykoz Belediye Başkanı ve 13 kişi tutuklandı.