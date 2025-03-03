Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 18 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. 4 şüpheli halkında adli kontrol talebinde bulunuldu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beykoz Belediye Başkanı ve 18 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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