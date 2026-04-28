Beykoz Belediyesi yolsuzluk davasında sanıklara ağır suçlamalar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz Belediyesi yolsuzluk davasında sanıklara ağır suçlamalar

28.04.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması ardından görülen davada sanıklar için adeta suçlama zinciri sıralandı.

Sanıkların, "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte yardım etme" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca mahkeme heyeti görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutukluluk hallinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 5 Haziran 2026'da yapılacak

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekenin ardından dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı. Başsavcılık, 26 Mayıs'ta aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında kamu davası açtı. İddianamede Köseler ve beraberindeki sanıkların, Mahkeme dosyasında yer alan suçlamalar, Beykoz Belediyesine yönelik soruşturmanın kapsamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte yardım etme" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ceza talep etmişti.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Köseler ile birlikte Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve firma sahibi Havva Dinler'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme ayrıca bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmetti.

Hazırlanan iddianamede, Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki çeşitli müdürlükler tarafından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında usulsüzlükler yaşandığı belirtildi. Soruşturma dosyasında, bazı ihalelerde aynı firmalardan dönüşümlü teklifler alındığı, işlerin yasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölündüğü, ihaleye katılan firmalar arasında adres ve ortaklık düzeyinde bağlantılar bulunduğu ileri sürüldü. Ayrıca şartnamelerin, belirli firmaları avantajlı hale getirecek şekilde hazırlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında eski başkan danışmanı Eyüp Halit Bayazıt, ihalelerde yetkili olduğu belirtilen İştirakler ve İşletmeler Müdürü Gülten Tozanlı ile Sosyal Yardımlar Müdürü Orkun Kalonya hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca O.D., M.Y., M.F.C, G.K., B.K., Y.K., U.L., H.U., A.A., M.K., E.K., O.H., H.D., T.Ç., M.A. isimli 15 firma yetkilisi hakkında da TCK nın 235. maddesinde yer bulan "İhaleye Fesat Karıştırma" ve TCK nın 220. maddesinde düzenlenen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Üyelik ve Yardım" suçlarından işlem yapıldı.

Dosya kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve firma sahibi Havva Dinler'in tutukluluk hallerinin devam ettiği, diğer 23 sanık hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Alaattin Köseler'i 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince 4 Mart 2025'te görevinden uzaklaştırmıştı.

Eksik hususların giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 5 Haziran 2026 tarihine erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 22:59:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.