Beykoz'da Aracın İçinde Bıçakla Boğazını Kesmeye Çalışan Kişiye Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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Beykoz'da Aracın İçinde Bıçakla Boğazını Kesmeye Çalışan Kişiye Polis Müdahale Etti

Beykoz'da bir kişi aracının içinde bıçakla boğazını kesmeye çalıştı. Durumu fark eden bir kişi tarafından polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yaralı şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

23.06.2024 10:04
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Beykoz'da aracın içinde bıçakla boğazını kesmeye çalışan kişiye, polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Boğazında kesikler olan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beykoz Merkez Mahallesi, Riva Beykoz Otoyolu'nda gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Nihat A. isimdeki bir şahıs aracını yol kenarına park ederek 3-4 saat bekledi. Bir süre sonra Nihat A. aracın içindeki bıçakla boğazını kesmeye çalıştı. Olayın yaşandığı yere yakın şantiyede çalışan bir kişi tarafından durum fark edilerek polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri boğazından yaralanan şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı adam Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da Aracın İçinde Bıçakla Boğazını Kesmeye Çalışan Kişiye Polis Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da Aracın İçinde Bıçakla Boğazını Kesmeye Çalışan Kişiye Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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