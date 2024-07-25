Beykoz'da Eşinden Ayrılan Şahıs, Evinizi Benzinle Yakıp Kaçtı - Son Dakika
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Beykoz'da Eşinden Ayrılan Şahıs, Evinizi Benzinle Yakıp Kaçtı

Beykoz'da eşinden ayrılan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, eşinin ve çocuklarının oturduğu evi benzinle ateşe verip olay yerinden kaçtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın eşi, kocasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini belirtti.

25.07.2024 09:26
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Beykoz'da eşinden ayrılan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, eşinin ve çocuklarının oturduğu evi benzinle ateşe verip olay yerinden kaçtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Beykoz İlçesi, Fatih Mahallesi, Şiir Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, eşi P.G. ile boşanan ve madde bağımlısı olan bir şahıs, karısı P.G.'nin kendisinden ayrılmasına sinirlenip eşi ve çocuklarının oturduğu evi benzinle yaktı. Olayın ardından şahıs olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda evde bulunan şahsın ağabeyi dumandan etkilenirken, şahsın eşi P.G. ve çocuklarının evde olamaması faciayı önledi. Dumandan etkilenerek baygınlık geçiren şüphelinin ağabeyi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri evi ateşe vererek olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Evi yakan şahsın eşi P.G., "Benim kocam uyuşturucu bağımlısı, benim birçok şikayetim var. Abisinin ve babasının da vardı. Ben eve geliyorum, adam benim peşimde. Ben yaşıyorum bu evde. Sabah madde kullanmış, tehdit etti. Halam aradı beni, 'evden çık' dedi. O uyardı da ben evden çıktım. Evde değildim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtfaiye, Beykoz, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da Eşinden Ayrılan Şahıs, Evinizi Benzinle Yakıp Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da Eşinden Ayrılan Şahıs, Evinizi Benzinle Yakıp Kaçtı - Son Dakika
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