Beykoz'da İETT otobüsünde lise öğrencisine taciz iddiası - Son Dakika
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Beykoz'da İETT otobüsünde lise öğrencisine taciz iddiası

Beykoz'da bir lise öğrencisi, İETT otobüsünde erkek bir yolcunun kendisini taciz ettiğini iddia etti. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

30.05.2024 10:35
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Beykoz'da evine gitmek için İETT otobüsüne binen bir lise öğrencisi, erkek yolcunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Lise öğrencisi şüpheli şahıstan şikayetçi olurken, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Beykoz Bulgurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, E. Y. İsimdeki bir lise öğrencisi Bulgurlu metro durağından Kavacık'a doğru gitmek için İETT otobüsüne bindi. Yine aynı otobüste karşısında oturan K.A. isimli bir şahıs cinsel tacizde bulundu. Durumu fark eden E.Y., tacizciye bağırarak tepki verdi. Yaşanılan olayın otobüs şoförüne bildirilmesi üzerine, İETT otobüsünün şoförü tarafından otobüs durdurularak polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri lise öğrencisi E.Y.'nin şikayetçi olması üzerine, tacizci K.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Otobüsteki o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İETT, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da İETT otobüsünde lise öğrencisine taciz iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da İETT otobüsünde lise öğrencisine taciz iddiası - Son Dakika
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