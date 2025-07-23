Beykoz\'da Yangın Korkusu

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinleri alanda alkol şişeleri bulunduğunu, yangının bu yüzden çıkmış olabileceğini ileri sürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, ormanlık alandan dumanların yükseldiği ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar dronla görüntülendi. - İSTANBUL