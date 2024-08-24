Beylikdüzü metrobüsünde yer verme nedeniyle kavga çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü metrobüsünde yer verme nedeniyle kavga çıktı

Beylikdüzü metrobüsünde yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında çıkan kavga, diğer yolcular tarafından ayırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.08.2024 10:05
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Beylikdüzü metrobüsü Güzelyurt mevkiinde yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine yumruklarla saldıran tarafları diğer yolcular ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yumrukların havada uçtuğu kavgayı metrobüsteki diğer yolcular ayırdı. Yaşanan kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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