Beylikdüzü\'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Hayri Dere:

her şey çok Güzel olacak Güler misin ağlar mısın bu kelimeye yazıklar olsun bu zihniyete bu zihniyete oy verenlere de yazıklar olsun istanbulumuzu ne hale getirdiler ben 86'da İstanbul'a geldim İnan bundan daha güzeldi İstanbul