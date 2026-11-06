Beylikdüzü'nde 2 hastaya şiddet iddiasında şüphelilere hapis cezası istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beylikdüzü'nde 2 hastaya şiddet iddiasında şüphelilere hapis cezası istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Beylikdüzü'ndeki alzaymır ve demans bakım merkezinde 2 hastanın personel tarafından şiddete uğradığı iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken şüpheliler için değişen oranlarda hapis cezası istendi.

İstanbul Beylikdüzü'nde, alzaymır ve demans bakım merkezinde 2 hastaya personel tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelinin mağduru iterek yaralanmasına sebebiyet verdiği, mağdura tükürdüğü belirtildi. Mağdurların yaşanan olayı hatırlamamaları gerekçesiyle beyanlarının alınamadığı belirtilen iddianamede, şüpheliler hakkında değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Beylikdüzü'nde 8 Mayıs'ta bir alzaymır ve demans bakım merkezinde, Gülay Tanrıyeri (77) ile Gülmi Kordere'nin (79) personel tarafından şiddete uğrayarak yaralandıkları iddialar üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tanrıyeri ile Kordere 'mağdur', Banu Z. (27) ile Sudenaz M. (22) 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Şüphelinin mağdura tükürdüğüne dair görüntülerin mevcut olduğu belirtildi

İddianamede, mağdurların bakımevinde kaldıkları, şüphelilerin ise bakımevinde çalıştıkları kaydedildi. İddianamede, 27 Nisan 2026 tarihinde şüpheli Sudenaz M.'nin mağdur Gülay Tanrıyeri'yi iterek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı. Şüpheli Banu Z.'nin, mağdur Gülmi Kordere'ye tükürdüğüne dair görüntülerin mevcut olduğu kaydedildi.

"Hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum"

Şüpheli Banu Z.'nin, savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Banu Z., "Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Görüntüleri sosyal medyadan izledim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Şüpheli Sudenez M. ise savcılık ifadesinde, "Hasta Gülay Tanrıyeri'yi diğer hastalara bulaştığı için uyardım. Yerine oturması için hafif bir şekilde ittirdim. Mağdur, o sırada dengesini kaybederek düştü. Kurum çalışanını aradım ve Tanrıyeri'yi hastaneye kaldırdık. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüm" diye konuştu.

Mağdurların yaşanan olayı hatırlamamaları gerekçesiyle beyanlarının alınamadığı belirtildi

İddianamede, 2 mağdurun da yaşanan olayın ardından Darülaceze Özel Bakım Merkezine sevk edildikleri, mağdurların hastalıkları nedeniyle yaşanan olayı hatırlamamaları gerekçesiyle beyanlarının alınamadığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığı vurgulandı.

Şüpheliler hakkında değişen oranlarda hapis cezası talebi

Şüpheli Banu Z.'nin 'ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, şüpheli Sudenez M.'nin ise 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA
Asliye Ceza MahkemesiBüyükçekmeceBeylikdüzü3. SayfaDemansDemansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Kış yüzünü gösterdi Köyler beyaza büründü Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:33:34. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 2 hastaya şiddet iddiasında şüphelilere hapis cezası istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android