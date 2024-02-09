Beylikdüzü'nde 2. kez lüks siteye silahlı saldırı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde 2. kez lüks siteye silahlı saldırı, şüpheli yakalandı

Beylikdüzü\'nde 2. kez lüks siteye silahlı saldırı, şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde bir lüks sitede gerçekleşen silahlı saldırının ardından 4 gün sonra aynı siteye ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birini yakalayarak çalıntı araç ve silahı ele geçirdi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

09.02.2024 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aynı lüks siteye 4 gün arayla ikinci silahlı saldırı kamerada

Beylikdüzü'nde 2. kez lüks siteye silahla ateş eden şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde lüks sitenin önüne giderek ateş eden şahıslar, 4 gün sonra aynı siteye uzun namlulu silahla gidip tekrar saldırı gerçekleştirdi. Konu ile ilgili harekete geçen polis ekipleri şahıslardan birini yakalarken şüphelinin evinde çalıntı olduğu tespit edilen araç ve silahı da ele geçirdi. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 30 Ocak Salı gece saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerindeki bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kapüşonlu 3 kişi yürüyerek sitenin önüne doğru gelmişti. Şüphelilerden biri telefonu ile video çekmeye başlarken diğeri elindeki tabanca ile karşısındaki binaya ateş etmeye başlamıştı. Olay sonrası şahıslar kaçarak kayıplara karışırken kurşunlar sitede bulunan bir iş yerinin camına isabet etmişti. 3 Şubat Cumartesi gece saatlerinde aynı şahıslar çalıntı olduğu öğrenilen araçları ile aynı sitenin önüne tekrar geldi. Araçtan inen bir şüpheli, elindeki uzun namlulu silahı siteye doğrultarak defalarca ateş etti. Silahlı saldırganın araca tekrar binmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine polis ekipleri siteye giderek çalışma yaptı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda silahla ateş eden şahsın isminin E.D. olduğu ve Kağıthane'de ikamet ettiği belirlenirken ekipler tarafından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çalıntı araç ve silah ele geçirilirken E.D. ise yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın silahı ile siteye defalarca ateş ettiği o anlar sitenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Beylikdüzü, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde 2. kez lüks siteye silahlı saldırı, şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 09:46:10. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 2. kez lüks siteye silahlı saldırı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement