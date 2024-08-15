Beylikdüzü'nde Eğlence Mekanında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Eğlence Mekanında Kavga Çıktı

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi aldığı darbelerden dolayı yerde hareketsiz yattı. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

15.08.2024 12:21
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Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir kişi aldığı darbelerden dolayı yerde hareketsiz yattığı görüldü. Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi'nde içerisinde alkollü eğlence mekanlarının olduğu bir AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle alkollü iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönerken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden taraflardan bir kişinin yerdeyken tekmelendiği ve yumruklandığı anlar yer aldı. Aldığı darbelerden sonra yerde hareketsiz kalan kişiye saldırmaya devam ettiler. Çevredekilerin güçlükle ayırabildiği kavga sonrası taraflar olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Eğlence Mekanında Kavga Çıktı - Son Dakika

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