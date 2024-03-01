Beylikdüzü'nde Esnafa Silahlı Saldırı: O Anlar Kamerada - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Esnafa Silahlı Saldırı: O Anlar Kamerada

Beylikdüzü'nde bir butik mağazasının camlarını silen esnaf, kapüşonlu bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Esnafın ayağından yaralandığı olayda saldırgan olay yerinden kaçtı.

01.03.2024 23:30  Güncelleme: 23:32
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Beylikdüzü'nde esnaf, dükkanın camlarını silerken silahlı saldırıya uğradı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde dükkanın camlarını silerken yaya olarak gelen bir şahısın silahlı saldırısına uğrayan esnaf, ayağından yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kapüşonlu saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gürpınar'da bir butik mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme sahibi D.K. eşiyle beraber mağazayı açtıktan sonra camları silmeye başladı. Bu sırada eli silahlı kapüşonlu bir şahıs camları silen D.K.'ya art arda ateş etmeye başladı. Can havliyle D.K. dükkan içine girerken eşinden yardım istedi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D. K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı. Esnafın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken saldırganı tanımadığını söyledi.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, D.K.'nın camı silerken kapüşonlu saldırganın yaya olarak gelip art arda ateş etmesi ve sonrasında olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Esnafa Silahlı Saldırı: O Anlar Kamerada - Son Dakika

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