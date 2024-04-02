Beylikdüzü'nde fabrikada korkutan yangın

Kocaeli'de Bebek Arabası Tartışması: Şoförün Ehliyetine El Konuldu

Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü 4 kadın yolcu ile bir aylık bebeği araçtan indirdi. Şoförün hakaretleri ve alaycı tavırları kameralara yansıdı. Bebeğin babası ise sürücüyü tehdit etti. Daha önceden de benzer olaylarla karıştığı iddia edilen şoförün ehliyetine el konuldu ve aracı bağlandı.