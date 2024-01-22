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Beylikdüzü'nde Genç Bir Adam İntihar Etti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Genç Bir Adam İntihar Etti

Beylikdüzü'nde 25 yaşındaki bir genç, oturduğu apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Beylikdüzü\'nde Genç Bir Adam İntihar Etti
22.01.2024 - 23:17,  Güncelleme: 23:22
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Beylikdüzü'nde 25 yaşındaki bir genç, oturduğu apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü Beylikdüzü Yakuplu'da bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. (25), 10 katlı binanın 9. katındaki apartman boşluğundan atlayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü şahidi Mehmet Mert Arslan, "Ben buradaki markete geldim. Oradan alışveriş yaptım ve yanlış bir ürün aldığım fark ettim. Geri girdim. Çıktığımda evin giriş tarafında kapının oraya düştü arkadaş gözümün önünde. Bir bir buçuk saniyelik bir süreçle benim tam önüme düştü. Zaten düştüğü anda da canını teslim etmiş oldu. Düşerken ben bir evden ses geliyor sandım. Zaten ses yakından geliyordu. Sonrasında da düşmüş oldu arkadaş" ifadelerini kullandı.

Site sakinlerini dehşete düşüren olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 9. kata gelen B.D, koşarak ortak balkona ilerliyor. 9. kattan atlayan B.D, yere düşüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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