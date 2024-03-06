Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu
Beylikdüzü'nde bir bankta kafasından silahla vurulmuş halde bulunan genç yoğun bakıma alındı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 20 yaşındaki genç, bankta kafasından vurulmuş halde ve yanında tabanca ile bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek çalışma yaparken ambulansla hastaneye kaldırılan gencin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Olay, dün gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre bankta hareketsiz şekilde duran 20 yaşındaki Muhammet Fatih B. isimli genç, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Gencin yanında silah olduğu ve kafasına ateş edilmiş şekilde olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından hayatta olduğu tespit edilen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri gencin bulunduğu bankta çalışma yaparken bir adet mermi kovanı tespit edildi. Muhammet Fatih B.'nin yoğun bakımda olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde Genç Silahla Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika
Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 milyon lira havale yaptıktan sonra dolandırıldığını fark ederek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu. İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinin Madenli Mahallesi'nde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde jandarma ekipleri, mezarlık yanında kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da sahte hakim ve savcı kılığına girerek yaşlıları dolandıran şüpheli, mobil bankacılık işlemleriyle yaklaşık 300 bin lira dolandırdı. İstanbul'a kaçarken otobanda yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antakya ilçesinin Saraykent Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Esenler'de bir parkta çöp poşetinin içerisinde poşete sarılmış bir cenin bulundu. Kedilerin çöpleri karıştırması sonucu ortaya çıkan olay üzerine polis inceleme başlattı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Maltepe'de bir apartmanın zemin katında çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kedi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan kalp masajıyla kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin şiddeti, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, deprem anında ev sakinlerinin ve bir kedinin panikle kaçtığı görülüyor. Depremin meydana geldiği fay daha önce 1953 yılında 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmişti.
Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 200 uyuşturucu hap, 12 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın 156. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Akarca, mesajında adli yargı teşkilatının lideri olarak, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalındığını belirterek Yargıtay'ın örnek, güvenilir ve saygın bir yüksek mahkeme olarak adalet sistemine ve yargıya duyulan güveni teminat altına aldığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?