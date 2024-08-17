Beylikdüzü\'nde İbrahim Cevahir Camii\'nin Yanındaki Otluk Alanda Yangın Çıktı

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Beylikdüzü'nde İbrahim Cevahir Camii'nin yanındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Cevahir Camii'nin yanındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangın, caminin bahçesindeki ağaçlara da sirayet etti. Alevlerin metrelerce yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu camiye sirayet önlenip, yangın söndürüldü. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL