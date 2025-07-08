Beylikdüzü'nde Kaza: Bir Yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kaza: Bir Yaralı

Beylikdüzü\'nde Kaza: Bir Yaralı
08.07.2025 03:46
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Makas atarak ilerleyen otomobil başka araca çarptı, yol ayrımına düştü. Bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol ayrımı arasındaki boşluğa düşerken kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası kaza sonrası sökülen bir otomobil, yol üzerinde trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerlerken kontrolden çıkıp 34 DLK 261 plakalı bir başka araca çarptı. Çarpışma sonrası iki otomobil de bariyerlere çarparak yol ayrımındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza sebepli kısa süreli trafik oluşurken kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Kaza: Bir Yaralı - Son Dakika

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