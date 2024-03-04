Beylikdüzü'nde Kovalamaca Anı: Motosikletliye 43 Bin Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kovalamaca Anı: Motosikletliye 43 Bin Lira Cezai İşlem

Beylikdüzü'nde denetim yapıldığı sırada dur ihtarına uymayan abartı egzozlu ve kasksız motosiklet sürücüsü, motorlu polis memuru tarafından kovalanmaya başlandı. Şahıs, bir süre sonra izini kaybedince geniş çaplı çalışmalar sonucu yakalandı ve toplamda 43 bin lira para cezası kesildi. Polisin motosikletliyi kovalama anı kask kamerasına yansıdı.

04.03.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
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Beylikdüzü'nde denetim yapıldığı sırada dur ihtarına uymayan abartı egzozlu ve kasksız motosiklet sürücüsünü, motorlu polis memuru kovalamaya başladı. Bir süre sonra izini kaybettiren şahıs, yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucu yakalanırken sürücüye toplamda 43 bin lira para cezası kesildi. Polisin motosikletliyi kovalama anı ise kask kamerasına yansıdı.

Olay 27 Şubat günü Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Volvo kavşağı üzerinde denetim yaptığı sırada abartı egzozlu ve kasksız motosikletli bir sürücüye dur ihtarında bulundu. Sürücü durmayınca, motosikletli polis memuru şüpheliyi kovalamaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kask kamerasına yansırken sürücü bir süre sonra izini kaybettirdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Kamera incelemeleri sonucu aracın 34 GOH 669 plakalı olduğu sürücünün İsa Erdem Ataş isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüphelinin belirlenen ikamet adresine intikal eden ekipler, motosikleti ele geçirirken şüpheliyi de gözaltına aldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "abartı egzoz", "plakasız araç kullanmak", "kask takmamak", "makas atmak", "dur ikazına uymamak", "kırmızı ışık ihlali", "yayaya yol vermemek", suçlarından toplam 43 bin 609 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira ceza yazıldı. Toplamda 56 bin 586 lira cezai işlem uygulanırken araç çekici yardımıyla otoparka alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Kovalamaca Anı: Motosikletliye 43 Bin Lira Cezai İşlem - Son Dakika

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