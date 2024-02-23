Beylikdüzü'nde Plakasız Motosiklet Kovalamacası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Plakasız Motosiklet Kovalamacası

Beylikdüzü\'nde Plakasız Motosiklet Kovalamacası

Beylikdüzü'nde polisin dur ihtarında bulunduğu plakasız motosikletle gezen sürücü, kıskıvrak yakalanırken kovalamaca anı polisin kask kamerası tarafından kaydedildi. Ehliyetsiz çıkan sürücüye ve motorun kullanımına izin veren şahsa toplam 42 bin 534 lira para cezası kesildi.

23.02.2024 09:21
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Beylikdüzü'nde polisin dur ihtarında bulunduğu plakasız motosikletle gezen sürücü, kıskıvrak yakalanırken kovalamaca anı polisin kask kamerası tarafından kaydedildi. Ehliyetsiz çıkan sürücüye ve motorun kullanımına izin veren şahsa toplam 42 bin 534 lira para cezası kesildi.

Olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli polis memuru, plakasız bir motor sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anı motorlu polisin kask kamerasına yansıdı.

Binlerce lira ceza kesildi

Kovalamaca sonrasında tespit edilen ehliyetsiz sürücü polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosikletin başkasına ait olduğu tespit edilirken sahibine 12 bin 977 lira, sürücüye ise ehliyetsiz motosiklet kullanma, çekmek belgeli araç, makas atmak, dur ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali suçlarından 29 bin 557 lira ceza kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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