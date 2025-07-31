Beylikdüzü\'nde Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde, dün akşam yolda yürüyen Gökhan T., husumetlisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan adam, hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan T., yolda yürüdüğü sırada husumeti bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından ayağından vuruldu. Saldırıya uğrayan adam, can havli ile bir dükkana saklandı. Saldırganların attığı mermiler dükkanın camına da isabet etti. Olay yerine ihbar sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Gökhan T.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL