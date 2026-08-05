Beylikdüzü\'nde Yangın Paniği

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevler yerleşim yerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Yaşam Vadisi ile Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi arasında bulunan boş arazide meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgedeki çok sayıda sosyal tesisi ve konut sitelerini tehdit etti. Gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler sitelere sıçramadan durduruldu. Akşam saat 19.30 sıralarında tamamen söndürülen yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, geniş bir arazideki bitki örtüsü ve ağaçlar küle döndü.

Çıkış nedeni araştırılıyor

Çevredeki vatandaşlar yangının atılan bir sigara izmariti nedeniyle çıkmış olabileceğini iddia ederken, itfaiye yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yangının kesin çıkış sebebinin, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.