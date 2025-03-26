Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Adliyeye Şüpheli Olarak Gitti

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
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