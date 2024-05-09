Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda Nişan Eğlencesi Trafiği Durdurdu - Son Dakika
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Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda Nişan Eğlencesi Trafiği Durdurdu

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda gece yarısı nişan eğlencesi yapan bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini durdurarak dakikalarca oynadı. Grup, 'Erik Dalı' şarkısıyla eğlenceye devam ederken, çevredeki insanlara rahatsızlık verdi. Ardından araçlarına binip ayrılan grup, kameralara yansıdı.

09.05.2024 10:23
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Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda nişan eğlencesi yapan bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçlarla durdurarak; "Erik Dalı" şarkısıyla dakikalarca oynadı. Dakikalarca trafiğin akışını durduran grup, ardından araçlarına binip ayrıldı. Kimseyi umursamayan grup kameralara yansıdı.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'na gece yarısı araçlarla nişan eğlencesi için gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup ardından meydanda "Erik Dalı" şarkısıyla dakikalarca eğlendi. Yüksek sesli müzikler eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan grup, eğlenceyi bırakarak araçlarına binip ayrıldı. Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda Nişan Eğlencesi Trafiği Durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda Nişan Eğlencesi Trafiği Durdurdu - Son Dakika
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