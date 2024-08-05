Beyoğlu'nda Alacak Verecek Tartışmasında Ölüm - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Alacak Verecek Tartışmasında Ölüm

Beyoğlu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Haydar Arıcıoğlu'na 12 el ateş ederek ölümüne neden olan sanığın davası karara bağlandı. Mahkeme, sanığın 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

05.08.2024 09:33
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Beyoğlu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Haydar Arıcıoğlu'na 12 el ateş ederek ölümüne neden olan sanığın davası karara bağlandı. Mahkeme, sanığın 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İstanbul Beyoğlu'nda 19 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan Suat Beker (38) ofisine gelen Haydar Arıcıoğlu (44) ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arıcıoğlu'nu 12 el ateş ederek ölümüne neden olan Suat Beker'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Suat Beker, Arıcıoğlu'nun müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Beker'in kendisini korumak için silahını çıkardığı belirtildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Beker ve Arıcıoğlu arasında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu, Arıcıoğlu'nun bir gün önce anlaştıkları üzere Beker'in iş yerine gittiğini aktardı. Mütalaada, taraflar arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, tartışma esnasında Arıcıoğlu'nun Beker'e silah doğrulttuğu, bunun üzerine Beker'in kendisini korumak amacıyla silahını çıkararak bir kez ateş ettiği, fakat Arıcıoğlu'nun Beker'in üzerine gelmeye devam etmesi sebebiyle, birkaç el daha ateş ettiği aktarıldı. Ayrıca alınan rapora göre Arıcıoğlu'na 12 mermi isabet ettiği belirtildi.

Müebbet hapis cezası talebi

Cumhuriyet Savcısı, Beker'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

14 yıl 7 ay hapis cezası

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Beker'i önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak bu cezayı 14 yıl 7 aya indirilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 Temmuz 2023 tarihinde Suat Beker'in polisi arayarak "Biriyle tartıştım, kendisini vurdum" şeklinde kendisini ihbar ettiği, ekiplerin adrese gittiğinde şüpheli Suat Beker'in ofisinin içinde silahla ateş edilerek Haydar Arıcıoğlu'nun vefat ettiği aktarıldı.

Şüpheli Beker'in savcılıkta verdiği ifadesinin aktarıldığı iddianamede, maktul Arıcıoğlu ile aralarında sona erdirdikleri, önceye dayanan bir ticari ilişki olduğunu, borcunu Arıcıoğlu'na peyderpey ödemeye devam ettiğini, ancak Arıcıoğlu'nun döviz üzerinden hesaplamalar yaparak kendisinden fazla para istediğini, bu nedenle kendisine hakaret edip, tehditler savurarak parasını bir an önce almak istediğini, bu parayı ödemek zorunda olduğunu, aksi taktirde canına kast edeceğini veya korkutucu bir takım gayri meşru insanları göndereceğini söylediği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Arıcıoğlu iş yerinden ayrıldıktan sonra Beker'e Whatsapp üzerinden 'Bugün zor sabrettim. Ancak yarın bu kadar sabırlı olmayabilirim' şeklinde mesaj attığı, Arıcıoğlu'nun Beker'e antidepresan kullandığı, aksi taktirde duramayacağını, Beker'e kötü şeyler yapmasını bu şekilde engellediğini söylediği yer aldı.

İddianamede, Beker ve Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu, ölen Arıcıoğlu ile bir gün önce anlaştıkları, 19 Eylül 2023 tarihinde iş yerine geldiği, şüphelinin ofisinin bulunduğu odaya geçtiği, burada para meselesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışma esnasında vefat eden Arıcıoğlu'nun şüpheli Beker'e silah doğrulttuğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Beker'in kendisini korumak amacıyla ölen kişinin silahını çıkardığı, bel kısmına doğru birkaç el ateş ettiğini, önce bir kez fakat ölen Arıcıoğlu'nun Beker'in üzerine gelmeye devam etmesi üzerine birden fazla ateş etmeye devam ettiği yer aldı.

Ölü muayenesi raporuna yer verilen iddianamede, Arıcıoğlu'nun vücudunda 12 adet ateşli silahlı mermi çekirdeği yarası bulunduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, sanık Suat Beker hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Alacak Verecek Tartışmasında Ölüm - Son Dakika

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