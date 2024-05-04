Beyoğlu'nda ehliyetsiz sürücü polise yakalandı, polis havaya ateş açtı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda ehliyetsiz sürücü polise yakalandı, polis havaya ateş açtı

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Beyoğlu'nda 15 yaşındaki ehliyetsiz bir çocuk, polis tarafından yakalandıktan sonra olay yerine gelen yakınları polise saldırgan tavırlar sergiledi. Polis, kalabalığın uyarılarına rağmen durmayanlara karşı havaya bir el ateş etti. Yakalanan sürücü ve araç sahibine idari para cezası uygulandı.

04.05.2024 09:13  Güncelleme: 09:17
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Beyoğlu'nda 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca ortalık karıştı: Polis havaya ateş açtı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanınca olay yerine gelen yakınları, polise saldırgan tavırlar sergiledi. Kalabalığın uyarıları dinlememesi üzerine polis havaya bir el ateş ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde genel asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, polis ekipleri dün saat 22.50 sıralarında bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Polis ekipleri araç kontrolü esnasında, K.D. isimli araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Yakalanan çocuğun işlemleri devam ederken, yakınları olay yerine geldi. Kalabalık polisin üzerine bağırarak yürüyünce, polis uyarıda bulundu. Uyarıları dinlemeyen kalabalık saldırgan tavırlara devam etti. Polis kalabalığı havaya bir el ateş ederek durdurdu. Yakalanan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca toplam 25 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, yakalanan çocuğun yakınları polise saldırmaya çalışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, grup üyelerinin polisin üzerine yürüdüğü ve polisin de grubu sakinleştirmek için havaya bir el ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda ehliyetsiz sürücü polise yakalandı, polis havaya ateş açtı - Son Dakika

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